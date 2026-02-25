JRÅìÆüËÜ¡¢JRE POINTÆÃÅµ¤Î¸ò´¹¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ò3·î14Æü¤«¤é²þÄê¡¡35¡ó³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÇ¯3²ó³«ºÅ
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢JRE POINTÆÃÅµ¤Î¸ò´¹¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ò3·î14Æü¾è¼ÖÊ¬¤«¤é²þÄê¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¾è¼Ö·ô¤ÈÆÃµÞ·ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·´´Àþe¥Á¥±¥Ã¥È¤ÈÆÃµÞ·ô¤Î¤ß¤ÎºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡£¾è¼Öµ÷Î¥50¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤´¤È¤Ë¡¢¿·´´Àþe¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï500¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¡¢ºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¤Ï100¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¸ò´¹¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£É¬Í×¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¶è´Ö¤â¤¢¤ë¡£JRE POINTÆÃÅµºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¾è¼Ö·ô¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¡£
JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Î¿·´´ÀþÁ´Àþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿JRE POINTÆÃÅµ¤Î¿·´´Àþe¥Á¥±¥Ã¥È¤Î35¡ó³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÇ¯3²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¿·´´Àþe¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ß¤ÎºÂÀÊ¿ô¸ÂÄê¤Ç¡¢°ûÎÁ¡¦·Ú¿©ÉÕ¤¤Î¥°¥é¥ó¥¯¥é¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
Âè1²ó¤ÏÍ½Ìó³«»Ï¤¬5·î22Æü¤Ç¡¢ÍøÍÑ´ü´Ö¤¬6·î22Æü¤«¤é7·î6Æü¤Þ¤Ç¡£Âè2²ó¤ÏÍ½Ìó³«»Ï¤¬8·î25Æü¤Ç¡¢ÍøÍÑ´ü´Ö¤¬9·î25Æü¤«¤é10·î9Æü¤Þ¤Ç¡£Âè3²ó¤ÏÍ½Ìó³«»ÏÆü¤¬12·î18Æü¤Ç¡¢ÍøÍÑ´ü´Ö¤¬2027Ç¯1·î18Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡£