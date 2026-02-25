¥í¥·¥¢·³¤Î¡Ö°Û·Áµ¡¡×¤ò·âÇË¤« ÇØ¸å¤«¤é¹¶·â¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¸ø³« ¥«¥â¥á¤¬Íã¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê³°´Ñ
¡Ö¥¬¥ëÍã¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿Èô¹ÔÄú
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»²ËÅËÜÉô¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎBe-12¿åÎ¦Î¾ÍÑÈô¹ÔÄú¤ò·âÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¥·¥¢·³¤ÎBe-12Èô¹ÔÄú¤¬ÇØ¸å¤«¤é·âÇË¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö
¡¡Be-12¤Ïµì¥½Ï¢¤¬³«È¯¤·¤¿¿åÎ¦Î¾ÍÑÈô¹ÔÄú¤Ç¡¢¥«¥â¥á¤¬Íã¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¬¥ëÍã¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢2´ð¤Î¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³¤ÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÀß¤±¡¢Î¥Ãå¿å»þ¤ËÇÈ¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡ÂÎ¤Î°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥¤¥«¡Ê¥«¥â¥á¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢·³¤ÎBe-12¤Ï³¤·³¤Ë½êÂ°¤·¡¢¾¥²üµ¡¤äÁÜº÷µßÆñµ¡¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢·³¤ÎBe-12¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Î¥«¥Á¥ãÈô¹Ô¾ì¤ËÃóµ¡Ãæ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»²ËÅËÜÉô¤Ïº£²ó¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Î¥¨¥Õ¥Ñ¥È¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¹Ò¶õµ¡½¤Íý¹©¾ì¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÃóµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿µ¡ÂÎ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢Be-12¤Ë¾å¶õ¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ¡ÂÎ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙÂ»½ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
