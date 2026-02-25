STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤¬¡¢»ÔÎ©¼¼ÍöÁí¹çÉÂ±¡¤ò£²£°£²£·Ç¯ÅÙÃæ¤ËÊÄ±¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

´µ¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤ÇÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»ÔÎ©¼¼ÍöÁí¹çÉÂ±¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´µ¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤äÊª²Á¹âÆ­¤Ë¤è¤ëºàÎÁÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ï·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¼Íö»Ô¤¬£²£°£²£·Ç¯ÅÙÃæ¤ËÉÂ±¡»ö¶È²ñ·×¤òÊÄº¿¤·¡¢ÊÄ±¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯Àµµ¬¿¦°÷¤Ï£µ£°£°¿Í°Ê¾å¤¤¤Æ¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤¬ÊÄº¿¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸øÌ³°÷¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£