ASML¤¬2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥Ã¥×À¸»ºÎÌ¤ò50¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ëEUV¸÷¸»¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÃ£À®
¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶ÈASML¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬¡¢¼çÍ×¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¸÷¸»¤Î½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ºÇÂç50¡óÂ¿¤¯¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ASML¤ÏÁõÃÖ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âµ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò²þÎÉ¤·¡¢EUV¸÷¸»¤Î½ÐÎÏ¤ò¸½ºß¤Î600¥ï¥Ã¥È¤«¤é1000¥ï¥Ã¥È¤Ø¹â¤á¤ëÊýË¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊEUV¸÷¸»¤ò»È¤¨¤Ð¡¢½ÐÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¥Á¥Ã¥×À¸»ºËç¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥¨¥Ï¡¼À¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï1»þ´ÖÅö¤¿¤ê220Ëç¤Ç¤¹¤¬¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÌó330Ëç¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ASML¤ÎEUV¸÷¸»Ã´Åö¼çÇ¤µ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Ó¥¹»á¤Ï¡¢¡Ö¾®¼êÀè¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1000¥ï¥Ã¥ÈÃ£À®¤ËÍÑ¤¤¤¿µ»½Ñ¤Ïº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ÊÊâ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1500¥ï¥Ã¥È¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¤«¤Ê¤êÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2000¥ï¥Ã¥È¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤º¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EUVÁõÃÖ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ¸»º¤Ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÍ¿ÌîÅÞÎ¾À¯¸¢¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÀ¯ÉÜ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î½Ð²Ù¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆÈ¼«¤ËÁõÃÖ¤ò³«È¯¤¹¤ë¹ñ²ÈÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬ASML¤Î¸µ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆEUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÁõÃÖ¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¡¢»îºîµ¡¤¬´û¤Ë´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤Î¼«¹ñÀ¸»º´Ö¶á¤« - GIGAZINE
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¤Ä¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Substrate¤ÈxLight¤¬¡¢ASML¤Îµ»½Ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¶¥¹çµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£