¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»äÉþ¡×º£Â¼À»Æàµ³¼ê¡¡¿Íµ¤¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤ÎÈþ½÷£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ï¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¡×
¡¡£Ê£Ò£Á¤Îº£Â¼À»Æàµ³¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Íµ¤¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÅÚ²°ÍöÁª¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡££²£³Æü¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÍö¤Á¤ã¤ó¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ£²¡¿£²£¸¡Ý£³¡¿£±¤ÏÅß¤Î¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¥é¥¹¥È¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤¹¡¡º£½µ¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤âÀ§ÈóÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï£²¥·¥ç¥Ã¥È¤äµ®½Å¤Ê»äÉþ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»äÉþ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¥Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¶ú¥«¥ÄÅÄÃæ¡×¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£