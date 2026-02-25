92ºÐ½÷À¤¬±¿Å¾¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·»àË´¡¡ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ»Ô
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ç24Æü¸á¸å¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿92ºÐ¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û92ºÐ½÷À¤¬±¿Å¾¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·»àË´¡¡ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ»Ô
24Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢ÊÌÉÜ»Ô»³¤Î¼ê¿·Ä®¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¸øÌ³°÷½É¼Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌÉÜ»ÔÄá¸«±àÄ®¤Î¾®À¾Ì±»Ò¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼ÂçÀÅÌ®¤ÎÃÇÎö¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï½»Âð³¹¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ïº¸¥«ー¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤º¡¢Æ»Ï©±¦Â¦¤Ë³°¤ì¤ÆÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¾®À¾¤µ¤ó¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç±¿Å¾¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÊÌÉÜ·Ù»¡½ð¤Ï25Æü¤«¤é5Æü´Ö¡¢¸òÄÌÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤òÈ¯Îá¤·¡¢»ØÆ³¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï2·î21Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤Ë4·ï¤Î»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£