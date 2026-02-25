Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï5Ëü8145±ß¡¡°ì»þºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
¡¡25Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ900±ß¤òÄ¶¤¨¡¢5Ëü8200±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ823±ß99Á¬¹â¤Î5Ëü8145±ß08Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï12.45¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3828.43¡£
¡¡ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥·¥º¡ÊAMD¡Ë¤¬24Æü¤ËÊÆITÂç¼ê¥á¥¿¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¶¡µë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¡¢¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¤²¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¡£