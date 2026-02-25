ÄÌ¹Ô»ß¤áÂ³¤¯¡Ä¹ñÆ»¤ÇÅÚº½Êø¤ì ¾è¤ê¾å¤²¤¿¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¶»¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨ÈÂÁ÷ ¤Î¤êÌÌ¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤·¤Ä¤ÄÅ±µî¤ÎÊý¿Ë
¡¡25ÆüÁáÄ«¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¼Ö¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°5»þÈ¾Á°¡¢¹â»³»ÔÃ°À¸ÀîÄ®±ö²°¤Î¹ñÆ»158¹æ¤Ç¡¢¡ÖÆ»Ï©¾å¤ËÅÚº½¤¬¤¢¤ê¼Ö¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊ£¿ô¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤ÏÊø¤ì¤¿ÅÚº½¤Î¾å¤Ë¼Ö¤¬¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤¬¶»¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¹ñÆ»¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»³ÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ï¤Î¤êÌÌ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£