Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à¡¡¿·¤¿¤Ë5¿ÍÇ§Äê¡¡Ä¾ÀÜ»à´Þ¤áÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï723¿Í¤Ë
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë5¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ»à¤ò´Þ¤á723¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤Ïº£·î20Æü¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¿³ºº²ñ¤ò³«¤¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëºÒ³²´ØÏ¢»à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë5¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¡¢ÎØÅç»Ô¤ÈÇ½ÅÐÄ®¤Ç2¿Í¤º¤Ä¡¢»Ö²ìÄ®¤Ç1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÔÄ®¤ÇÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤ÇÈïºÒ¤·¡¢ÃÇ¿åÅù¤Ë¤è¤êÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤Ê¤É¤¬¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÈïºÒÁ°¤«¤é¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢9¿Í¤¬ºÒ³²¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ï¡¢ÉÙ»³¡¦¿·³ã¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿14¿Í¤ò´Þ¤á495¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÀÜ»à¤È¹ç¤ï¤»¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï723¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£