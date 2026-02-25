マーベル・コミックの大人気ヒーロー、ウルヴァリンの単独ゲーム『Marvel’s Wolverine』が、PlayStation®5にて、2026年9月15日に米国で発売されることが発表された。

本作は人気タイトル『Marvel's Spider-Man』を開発したInsomniac Gamesと、Marvel Games、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによる最新作。2025年9月、ゲームプレイトレーラーとともに「2026年秋発売」と告知されており、予定通りのリリースが実現する見込みだ。

以前、製作サイドは本作について「Insomniacならではのスピード感に満ちた、流れるような激しい戦闘、心を震わせるスリリングなアクションシーン、幅広いアクセシビリティ機能、そしてコミック界でも屈指の魅力を誇るウルヴァリンの本質に迫る物語を融合させ、かつてない“究極のウルヴァリン体験”をお届けする」と宣言。ファンの間では期待が高まっていた。

ウルヴァリン役を演じるのは俳優のリアム・マッキンタイア。2026年春に追加情報が発表されるともいわれていたため、おそらく近日中にもさらなる詳細が明かされることになるだろう。

PlayStation®5ソフト『Marvel’s Wolverine』は、2026年9月15日に米国発売予定。

