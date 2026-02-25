WithSecure¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àBI¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇEDR/MDR¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
WithSecure(¥¦¥£¥º¥»¥¥å¥¢)¤Ï2·î25Æü¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó(ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àBI)¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖIT Expert Services¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥º¥»¥¥å¥¢¤Î¡ÖWithSecure Elements EDR and EPP Premium¡×¤È¡ÖWithSecure Managed Detection and Response (MDR)¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Äó¶¡³«»Ï¤Ï2·î¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûÎ¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤ò¶¯²½
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤¬Ç¯¡¹ÁýÂç¤¹¤ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¹¶·â¼êË¡¤â¹ªÌ¯²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë³ä¤±¤ë¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢É¸Åª·¿¹¶·â¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹¶·â¤äÆâÉôÉÔÀµ¤Ê¤É¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÂ¿ÍÍ¤Ê¶¼°Ò¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ä¶ÈÌ³Ää»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
EDR(Endpoint Detection and Response)¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµóÆ°¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¡¢ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤äÌ¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡ÃÎ¡¦µÏ¿¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹À½ÉÊ¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÉ¸Åª·¿¹¶·â¤ä¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¡¢¹¶·â¤Îº¯À×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¿×Â®¤Ê½éÆ°ÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢MDR(Managed Detection and Response)¤Ï¡¢EDR¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÌç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤Ç´Æ»ë¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ÂÐ±þ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¼«¼ÒÆâ¤Ë½½Ê¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤È¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âç´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎºÇ¾®²½¤äÁá´üÉüµì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥£¥º¥»¥¥å¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àBI¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Öbeat¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PC¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆWithSecure Elements EPP¤òÄó¶¡¡£¸½ºß¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎEPP²ÔÆ¯Âæ¿ô¤Ï10ËüÂæ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
º£²ó¡¢IT Expert Services¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤ÆEDR¤ÈMDR¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
