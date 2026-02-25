2PM¡¦¥¸¥å¥Î¡¢¡ÈÏ¹¿Í·Á¡ÉÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª4»þ´Ö¤ÎÀºÌ©Â¬Äê¤ÇºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¡Ö¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ò»Ï¤á¤ëµ¤Ê¬¡×
2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¸¥å¥Î¤Î¡ÈÏ¹¿Í·Á¡É¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¥¸¥å¥Î¤ÎÏ¹¿Í·Á¤¬¡¢¹á¹Á¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÏ¹¿Í·Á´Û¡Ö¥Þ¥À¥à¡¦¥¿¥Ã¥½¡¼¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥¤¥¹¥¡¼ÊÒ¼ê¤ËÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡Ä¥¸¥å¥Î
2·î25Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êO3 Collective¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Î¤ÎÏ¹¿Í·ÁÀ©ºî¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÈÂÎÂ¬Äê¤¬´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢Ìó4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ´¹ÔÄø¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿·õ¤«¤Ä¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¥¸¥å¥Î¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤ë²áÄø¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦»þ¤Ï¡¢¤È¤¤á¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÎÏ¹¿Í·Á¤Î½àÈ÷¤â¤Þ¤µ¤Ë¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Þ¥À¥à¡¦¥¿¥Ã¥½¡¼¤ÎÏ¹¿Í·ÁÀ©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÈÂÎÂ¬Äê¤Ï¡¢´é¤ÎÎØ³Ô¡¢¼ê¤Î·Á¡¢»ÑÀª¡¢É½¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È©¤Î¥È¡¼¥ó¤äÁ´¿È¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀºÌ©¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¡£¼ÂÊª¤È¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤À¡£
¥Þ¡¼¥ê¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥Ä¹á¹Á¤Î¥¦¥§¥¤¥É¡¦¥Á¥ã¥óÁí³ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥å¥Î»á¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖÈà¤ÎÏ¹¿Í·Á¤ÏÃ±¤Ë³°¸«¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î´ÚÎ®¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÊ¸²½¸½¾Ý¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¸¥å¥Î¤Ï2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²Î¼ê¤ÈÇÐÍ¥¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÉý¹¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÏÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢²»³Ú¤È±éµ»¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò»ý¤ÄÂåÉ½Åª¤Ê´ÚÎ®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÎºîÉÊ¤Ç¸«¤»¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÇºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢tvN¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¤Ç°ìÁØÀ®½Ï¤·¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÖCASHERO ¡Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ä¡Á¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Ï¹¿Í·Á¤Î¸ø³«ÆüÄø¤äºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥À¥à¡¦¥¿¥Ã¥½¡¼¹á¹Á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡þ¥¸¥å¥Î ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2PM¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£¥É¥é¥Þ¡Øµ²±¡Á°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¡Á¡Ù¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your life¡Á¡Ù¡Ø¤¿¤À°¦¤¹¤ëÃç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½üÂâ¸å¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¡ØÀÖ¤¤ÂµÀè¡Ù¤ÇÄ«Á¯²¦Ä«¤Î²¦¤òÇ®±é¤·¡¢¡Ö2021 MBC±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌçÃË»ÒºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¤Î2´§¤Ë¡£2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£