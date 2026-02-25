»³ËÜ·½°í¡¢ÅÄÂ¼ÆØ¤é¹ë²Ú·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬½¸·ë °¦Ì¼°Ï¤ó¤À¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶»¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÞÌÜ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª·Ý¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û58ºÐµÈËÜ·Ý¿Í¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×ÂçÊª·Ý¿Í½¸·ë¤ÎÌ¼°Ï¤ó¤Àµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
2·î23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»³ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ °ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹ »³ËÜ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£°¦Ì¼¤òÉ¨¤Î¾å¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤¿»³ËÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¾ÏÂ¤¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Î¥ï¥Ã¥¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¹ë²Ú¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖHappyBirthday¡×¡Ö58¡×¤È¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÃç´Ö¤Îå«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¶»¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡ÖÆ°¤¸¤Æ¤Ê¤¤Ì¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÊª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»³¤µ¤ó¡¢ÎÞÌÜ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜ¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤È·ëº§¡£2024Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£2026Ç¯1·î4Æü¤ËÂè2»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÌÀ¤«¤·¡¢2·î6Æü¤ËYouTube¤ÇÂè2»Ò¤ÎÀÊÌ¤¬ÃË»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ËÜ·½°í¡¢ÂçÊª·Ý¿Í¡õÌ¼¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡»³ËÜ·½°í¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
