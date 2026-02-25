BTS¡¦RM¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡ª´Ú¹ñ¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢15Ç¯Íè¤ÎÎø¿Í¤È·ëº§¤Ø
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥ÉSilica Gel¡Ê¥·¥ê¥«¥²¥ë¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î24Æü¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦RM¡¢µþÅÔ¤Ë¡ª¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²²ÈÂ²SHOT¡É
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´³³ã¤òÊâ¤¯¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¤È¿·ÉØ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¤È¡¢Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈà¤ÎÏÓ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·ÉØ¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢BTS¤ÎRM¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹♥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÐÍ¥¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤â¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ú¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ä¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡¢²Î¼ê¤Î¥Ï¥ó¥í¥í¡¢DAWN¡Ê¥À¥ó¡Ë¤é¤¬Â³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢Æó¿Í¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢RM¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤âÆó¿Í¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¿Æ¸ò¤Î¿¼¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¤È¿·ÉØ¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Î°¦¤ò¼Â¤é¤»¤¿Æó¿Í¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þRM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡£2013Ç¯6·î¤ËBTS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÆ¬Ç¾ÇÉ¡£BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ½é¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬RM¤Ç¡¢»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡ÖRM¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£BTS¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÈà¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JUNG KOOK¤â¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£