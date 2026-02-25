½é¼ê¤«¤éÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ö¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë50¤ÎÊýË¡¡×ËÜ¿ÍÄ¾É®¤Î¡È¼«½öÅÁ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é»ä¤¬¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÉ±ÍÍ¤¬Ä¾¡¹¤Ë¶µ¤¨¤ë¡Ø¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ëÊýË¡¡Ù¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢¡È¼«½öÅÁ¡É¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¡È°Õ³°¤Ê¡É¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï2·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢»ç¿§¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÎ¢ÃÏ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤ËÂçÃÀ¤ÊÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î°¦¤é¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢À®½Ï¤·¤ÆÌ¥ÏÇÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö´°Á´¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¥Ó¥Ã¥¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÅº¤¨¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¼«½öÅÁ¡×¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¡Ê¡©¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤À¡×¡£ÉûÂê¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë50¤ÎÊýË¡¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é»ä¤¬¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÉ±ÍÍ¤¬Ä¾¡¹¤Ë¶µ¤¨¤ë¡Ø¤ªÉ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ëÊýË¡¡Ù¡×¤È¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ó¥Ã¥¡¼¤ËÀ¸¤¤ëÊýË¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1¤ÄÌÜ¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¼ê¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹É¬ÆÉ½ñ¡×¡Ö¼«½öÅÁ¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤¼¤ÒÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¹¬±¿¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±ÑÃ±¸ì¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤Ë¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î±Ñ¸ìÌ¾¡Ö¥Ó¥Ã¥¡¼¡ÊVicky¡Ë¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ó¥Ã¥¡¼¡×¤Ï¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬2023Ç¯¤Ë¼«¤é»£±Æ¤·¤¿YouTube¤ÎVlog¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¡£Åö»þ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó²°¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢Á°¤Î¿Í¤¬¥Ñ¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¡ÖÁ°¤Î¿Í¤¬¥Ñ¥ó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤Ð¤«¤ê¤òÇã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¹¬±¿¤Î½÷¿À¤Ï»ä¤ÎÌ£Êý¤À¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÀÜ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¤·¤Æ¡Ö´°Á´¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¥Ó¥Ã¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°Ê¹ß¡¢Èà½÷¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¡Ö¥¦¥©¥Ë¥ç¥óÅª»×¹Í¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢2·î23Æü¤Ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE+¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£