¡Ú¾¾²°¡Û²´éÚ¡ßµí¾ÆÆù¤Î¿·Äê¿©¡ÖµíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤áÄê¿©¡×È¯Çä
µí¤á¤·Ž¥Äê¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾¾²°¤Ï¡¢¡ÖµíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤áÄê¿©¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ990±ß¡£Á´¹ñ¤Î¾¾²°(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¾¾²°ÆÃÀ½¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥À¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µí¾ÆÆù¤È²´éÚ¤È¤¤¤¦¼çÌòµé¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖµíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤á¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¡Òµí¾ÆÆù¤È²´éÚ¡¢Æó¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ò°ì»®¤Ë¡Ó
¾¾²°¤ÎÂåÉ½Åª¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ëµí¾ÆÆù¤È¡¢¡È³¤¤Î¥ß¥ë¥¯¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²´éÚ¤ò»ÈÍÑ¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢´ÅÌ£Ž¥¥³¥¯Ž¥¤¦¤ÞÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¾²°ÆÃÀ½¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥À¥ì¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤á¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à»ÅÎ©¤Æ¤È¤·¤¿¡£
Äê¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥¹¤ÏÂçÀ¹Ž¥ÆÃÀ¹¤¬ÌµÎÁ¡£¾¦ÉÊ¤ÏÄê¿©¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤·¤Î¡ÖµíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤á¡×(890±ß)¡¢Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼(790±ß)¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
Ž¥µíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤áÄê¿© 990±ß
Ž¥µíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤á 890±ß
Ž¥Ã±ÉÊ µíÆù¤È²´éÚ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ßÖ¤á 790±ß
¢¨»ý¤Áµ¢¤ê²Ä¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×
¢£ ÈÎÇä³µÍ×
È¯ÇäÆü:2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)10»þ¡Á
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ:Á´¹ñ¤Î¾¾²°(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)