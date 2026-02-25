¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÌ¾¼Ö¡ØF355¡Ù¤¬²ÚÎï¤ËÉü³è¡ª¡¡3.5L V8¤Ï420ps¤Ø¶¯²½¡¡55Âæ¸ÂÄê¤ÎºÇ¿·¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥«¥é¥à¼çÆ³
1Ç¯´Ö¤Î¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°Î»
±Ñ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ê¡ÊEvoluto Automobili¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355¤Î¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ò´°Î»¤·¡¢3·î¤è¤ê¸ÜµÒ¸þ¤±¼ÖÎ¾¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ÚÎÌ²½¡õ½ÐÎÏ¸þ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355¤Î¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡Ú355 by ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´34Ëç
¤³¤Î¡Ø355 by ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯ÂåÃæÈ×¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎV8¥¯¡¼¥Ú¡Ê¥Ù¥ë¥ê¥Í¥Ã¥¿¡Ë¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡¢ÆâÁõ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¤ËÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¡¢±Ñ¹ñ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥«¥é¥à»á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡£
355 by ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ê
2024Ç¯¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¹ç·×8000km¤ËµÚ¤Ö1Ç¯´Ö¤Î¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°Î»¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂÑµ×À¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢55Ì¾¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï3Ëü2000km/2Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¼Ò¤Ï±Ñ¹ñ¥Î¡¼¥µ¥ó¥×¥È¥ó¥·¥ã¡¼¤Î¥±¥¤¥Ä¥Ó¡¼¡¦¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊÅ´Æ»¥È¥ó¥Í¥ëÀ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Æ¥¹¥È»ÜÀß¡Ë¤Ç¹âÂ®Áû²»»î¸³¤È¶õÎÏ»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤è¤ê¤â·ÚÎÌ²½
¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Ë¤ÏÂç·¿¥°¥ê¥ë¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥ê¥Ã¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥È¤È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¼°¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¿·¤·¤¤LED¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤âÆ±ÍÍ¤Î½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤È¥ê¥ó¥°¾õ¤ÎLED¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥ó¥×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤È¤¹¤ë¤Ê¤É·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Î¼ÖÎ¾½ÅÎÌ1250kg¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥êF355 GTS¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¼Ö½Å¤Ï1422kg¡£
355 by ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ê
·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÏÀÜ¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤¸¤ì¹äÀ¤¬23¡ó¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Êä¶¯¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤Î½ÄÃÖ¤V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¿®ÍêÀ¤È°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤ÅÀ²Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÅÀ²Ð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀºÌ©²½¤ò¿Þ¤ê¡¢½ÐÎÏ¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ÏµÛÇÓµ¤¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ý¡¼¥È²Ã¹©¤µ¤ì¡¢ÀìÍÑÀß·×¤Î¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë¤è¤ê¹â²óÅ¾°è¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¯¥¤¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎF355¤Ë¤ª¤±¤ë¼åÅÀ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥ÈÀ½¤Î¶¯²½¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿¶Æ°¤È¥Ñ¥ï¡¼¥í¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥¿¥óÀ½ÅùÄ¹¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤âËÉÙ¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢3.5L V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï380ps¤«¤é40ps¥¢¥Ã¥×¤Î420ps¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥·¥Õ¥È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤ÎÂçÉý¤ÊÊÑ²½¡Ê1¥È¥óÅö¤¿¤ê70ps¤â¾å¾º¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É²½¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¤ÎºÇ¿·¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹ÔÍÑ¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¹¥¯¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
355 by ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È ¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥È¥â¥Ó¥ê
¤³¤Î¥·¥ã¥·¡¼¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°ÂÄêÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÆ»»Ö¸þ¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä4S¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¡¢¥ê¥¢¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò¤¢¤ëÄøÅÙµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¨¥ô¥©¥ë¡¼¥È¤Ï¹ç·×55Âæ¤ÎÀ¸»º¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ï¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£