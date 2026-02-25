º£µ¨½é¤ÎÀÖ´úÃæÃÇ¡Ä»Ä¤ê4¼þ¡¢ÁíÀª11Âæ¤ÎNASCAR¥Ó¥Ã¥°¥ï¥ó¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÂ®ÅÙº¹¤ÏÉÝ¤¤¡× ÆÍÇ¡¡ÉµÞ¼ºÂ®¡í¡¢ÀïØË¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚNASCAR¡ÛÂè2Àï ¥ª¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥À¡¼400¡Ê¥¨¥³¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¿ÆüËÜ»þ´Ö2·î23Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û11Âæ¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡ªÆÍÇ¡¡¢µÞ¼ºÂ®¤·¤¿ÀïØË¤Î½Ö´Ö
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè2Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥«¥à¥ê¤Ë¾è¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤¬Í¥¾¡¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë11Âæ¤¬Íí¤àÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬È¯À¸¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ïº®ÆÙ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¡¡260¼þ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Î»Ä¤ê¤¢¤È4¼þ¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥³¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯½Ð¡£¼Â¶·Ã´Åö¤ÎÁýÅÄÎ´À¸¥¢¥Ê¤¬NASCAR¤ÇÂ¿½Å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö¡È¥Ó¥Ã¥°¥ï¥ó¡ÉÈ¯À¸¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¸åÊý½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ£¿ôÂæ¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¥¹¥Ô¥ó¤·¡¢ÀÜ¿¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏºÇ½ªÈ×¤ÇÂçº®Íð¤¬È¯À¸¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´Éô¤Ç11Âæ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¥ê¥×¥ì¥¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢5°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î24¹æ¼Ö¤¬ÆÍÇ¡¡¢µÞ¼ºÂ®¤·¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¡¢¸åÂ³¼Ö¤ÈÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¸¶°ø¤Ë¸ÀµÚ
¡¡²òÀâ¤Ç¼«¿È¤âNASCAR¤Ë»²Àï¤¹¤ë¸Å²ìÂöËã»á¤Ï¡¢24Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥í¥ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢Â®ÅÙº¹¤«¤é¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î°ìÈÖ¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¸åÂ³¼Ö¤«¤é¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¡Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¡¢»Ä¤ê¼þ²ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤ò½ªÎ»¤È¤»¤º¡¢¥³¡¼¥·¥ç¥óÌÀ¤±¤Ë2½µ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¡×¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÏ©ÌÌ²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨½é¤ÎÀÖ´ú¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÌó10Ê¬31ÉÃ¤â¤Î´ÖÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£NASCAR¤é¤·¤¤ÀïØË¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÂ®ÅÙº¹¤ÏÉÝ¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥í¥ó¤¬¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤ÇµÞ¼ºÂ®¢ªÄÉÆÍ¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥ï¥ó¡×¡Ö¤³¤ê¤ãÀÖ´ú¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¼Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÉÝ¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î¼ºÂ®¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove2026¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë