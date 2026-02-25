´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡È¥Æ¥Ø¥é¥ó¤ÇË®¿Í1¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¡É
Èøºê´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç¸½ÃÏ»þ´ÖÀè·î20Æü¡¢Ë®¿Í1¿Í¤¬¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÍÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹´Â«¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆË®¿Í¤ÎÁá´ü²òÊü¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈøºêÉûÄ¹´±¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤âÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¾ï¤Ë¿¦°÷¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£