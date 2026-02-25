¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É»°ÁÒçýÆà¡õ²ÂÆà¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡ÁÐ»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É¤Î»°ÁÒçýÆà¤È»°ÁÒ²ÂÆà¤¬23Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÖÊì¤Ë´¶¼Õ¡×40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É»°ÁÒçýÆà¡õ²ÂÆà¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡çýÆà¤Ï¡Öº£ÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª40Âå¤ËÆÍÆþ¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤Î2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ò»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë´¶¼Õ¡£²ÂÆà¤â¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡²ÂÆà¤Ï¡ÖËÜÆüÃÂÀ¸Æü¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª30Âå¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¾¯¤·ºÜ¤»¤Þ¤¹¤Í ºÇ¸å¤Ï0ºÐ¤Î¤â¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖçýÆà¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ 40Âå¤âÃçÎÉ¤¯»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÁÐ»ÒËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦ À¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¡Ö2¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
