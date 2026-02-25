¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æµ¤°µ¤â¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ë¼å¤¤¤È¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ëÀþÆþÎÏ¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ¤°µÊÑ²½¤Ï¤¤Ä¤¤¤±¤É¡Á¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡Á¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æµ¤°µ¤â¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ë¼å¤¤¤È¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Ø¥í¥Ø¥í²¾ÌÌ¤Ç¤¹¡¡ºÂ¤ë¤À¤±¤Ç·Ú¤¯±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡Ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Îºî¶È¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡¡¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤é·Ã¤ß¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡¡¥è¥·¥è¥·¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡Á¡¡±«¤Ç½á¤¦¤È²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¡³§¤µ¤óÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
