Ê¿°¦Íü¡¡¾®2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¡¡1Ç¯¼¡¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤Ë¹»Ä¹ÀèÀ¸¤òÁÜº÷¡Ö¤¸¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡17Ç¯1·î¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ê¿¡£¸½ºß8ºÐ¡¢6ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤Î4·»Äï¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¹»Ä¹ÀèÀ¸¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤°¤é¤¤¡¢¼ø¶È¤Ç¤¸¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Ã´Ç¤¤«¤é¡Ö2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È45Ê¬¤Î¼ø¶È¤òºÂ¤Ã¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ê¿¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤»Ò¤Ç¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤ªÊÛÅö¤â¡¢ÀèÀ¸¤¬ºÂ¤ë¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÇÂÔ¤Ä¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥ÞÁá¤¯¡×¤È¡¢Ê¿¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£Èè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÊ¿¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤ÈÍñ¾Æ¤¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö3ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢º£¤Ï²Ð¤¬´í¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¡Ê¥Þ¥Þ¤Ï¡ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼¡ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£