²£ß·²Æ»Ò¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤±¤ó¤«¤ò»Ï¤á¤¿¤é¼è¤ë¹ÔÆ°¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·à¾ì·¿¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤
¥¿¥ì¥ó¥È²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤±¤ó¤«¤ò»Ï¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£3ºÐ¤È2ºÐ¤Î½÷»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¼ò°æ·òÂÀ¤Ï¡¢ºÇ¶á¼¡½÷¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Î¹¹ÔÀè¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿»ÐËå¤²¤ó¤«¤ÎÃçºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¤ò2¤ÄÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¡£¤±¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤³¤ì¤ÇÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ëå¤ÎÊý¤¬¡Ø¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÖ¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤±¤ó¤«¤·»Ï¤á¤Æ¡£¤É¤¦¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤Î¤³¤ì¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
5ºÐ¤È4ºÐ¤È2ºÐ¤Î½÷»ù¤ò»ý¤Ä²£ß·¤Ï¡ÖÀÖ¤ÈÀÄ¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¡£ÀÖ3¤Ä¡£ÀÖ3¤Ä¡£Á´¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¼ò°æ¤«¤é¡Ö¤±¤ó¤«¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È»ß¤áÊý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤±¤ó¤«¤Ï²È¤ÎÃæ¤À¤È¡¢¤â¤¦ÌîÊü¤·¤Ç¤¹¡£²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡Ö¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥Þ¥Þ¥Þ¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¡ØÊ¹¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²£ß·¤Ïº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿É½¾ð¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÆ¸½¤·¤¿¡£Æ£ËÜ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·à¾ì·¿¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¼ò°æ¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤¢¡×¤È´¶¿´¡£²£ß·¤Ï¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡£Â¾¿Í¤¬¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡£¤±¤ó¤«Ëè²óÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£