Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Ä¤ä¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥½¥¢¥é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡È¹âµé¼Ö¤ÎÅ¸¼¨¾ì¡É¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ä³ùÁÒºß½»¤Î60ÂåÃËÀ¤¬¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡×¤È²û¤«¤·¤à¿ÀÆàÀî¸©¡¦³ùÁÒ»Ô¤Î¸½ºß¡Ú¼èºà¡Û
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüËÜÍ¿ô¤Î¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÄ®¡×¤À¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡£¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¡È³ùÁÒ¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ë·²¤¬¤Ã¤Æµï½»ÃÏ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¡È¤¢¤Îº¢¤Î³ùÁÒ¡É¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ·òÆóÏº»á¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÀ¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö³ùÁÒ¤Î¤¤¤Þ¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î³ùÁÒ¡É¤òÃÎ¤ëÃËÀ¤Î¾Ú¸À
³ùÁÒ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÍ¿ô¤Î¡Ö¶â»ý¤Á¤ÎÄ®¡×¤À¤Ã¤¿¡£
1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô¶èÄ®Â¼ÊÌ½êÆÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¾ï¤ËÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×10·÷Æâ¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÂçºå»Ô¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Ä®ÄÌ¤ê¶á¤¯¤ÇÄ¹Ç¯¾¦Çä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿60ÂåÃËÀ¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Í¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¤ä¥¯¥é¥¦¥ó¡¢¥·¡¼¥Þ¤Ë¥½¥¢¥é¤È¡¢¤º¤é¡¼¤Ã¤È¹âµé¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤À¤ó¤À¤è¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¥¦¥Á¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡È¹âµé¼Ö¤ÎÅ¸¼¨¾ì¡É¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·2024Ç¯¡¢³ùÁÒ»Ô¤Î½ç°Ì¤ÏÁ´¹ñ21°Ì¡£Ê¿¶Ñ½êÆÀ¤ÏÌó546Ëü±ß¡ÊZEIMO¡Ö2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë»Ô¶èÄ®Â¼ÊÌ ½êÆÀ¡ÊÇ¯¼ý¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤è¤ê¡Ë¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤À¤¬¡¢¡Ö¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×10¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï°ìÃÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢³ùÁÒ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹½Â¤Åª¤À¡£
¡È¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡É¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡Ö³ùÁÒ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦Ìµ·Á»ñ»º
¤«¤Ä¤Æ¤Î³ùÁÒ¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¡Ö²Ô¤²¤ë»º¶È¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Îò»Ë¡¢»û¼Ò¡¢³¤¤È»³¡¢Ê¸²½»ñËÜ¡£¤³¤ì¤é¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³ùÁÒ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ÉÙ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³ùÁÒ¤ÏÅÔ¿´¤Ç¹âµë¤òÆÀ¤ëÂç´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¤äÀìÌç¿¦¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¨¥ê¡¼¥È¡É¤¬¡¢½»¤à¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁª¤ÖÄ®¤À¤Ã¤¿¡£½êÆÀ¤Î¸»Àô¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÔ¿´¤Î´ë¶È¤Ë¤¢¤ê¡¢³ùÁÒ¤Ï¡Ö¹â½êÆÀ¼Ô¤Îµï½»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¯ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄ®¤Î¤Ê¤«¤Ë¡È²Ô¤°ÁõÃÖ¡É¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤âÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤âÉÙÍµÁØ¤Ë¿Íµ¤¤À¤¬¡Ä¡Ö³ùÁÒ¡×¤È¡Ö·Ú°æÂô¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
³ùÁÒ¤Î½ç°ÌÊÑÆ°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢·Ú°æÂô¤ÈÂÐÈæ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Î¾¼Ô¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¹â¤¤Ä®¡×¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Îµï½»ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ÉÙ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹½Â¤¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ùÁÒ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÌÀ²÷¤À¤Ã¤¿¡£ÅÔ¿´¤Ç¹âµë¤òÆÀ¤ëµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤¬Äê½»¤·¡¢Ä®¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½êÆÀ¤Î¸»Àô¤ÏÄ®¤Î³°¤Ë¤¢¤ê¡¢³ùÁÒ¤Ï¡Öµï½»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶áÇ¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ú°æÂô¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¡ÖÄ®¤Î¤Ê¤«¤Ç»Å»ö¤ò¤·¡¢Ä®¤Î¤Ê¤«¤Ç½êÆÀ¤òÀ¸¤à¡×Àß·×¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¡£
³ùÁÒ¤¬¡Ö·Ú°æÂô¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡×¤ò¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ä´Ñ¸÷¤ÎÊÑ²½¤À¡£·Ú°æÂô¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊÌÁñÍøÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢IT´ë¶È¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä·Ð±Ä¼Ô¤ÎÄ¹´üÂÚºß¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´Ø·¸¼Ô¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¡ÈÀ¸³èµòÅÀ²½¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂÐ¤·¤Æ³ùÁÒ¤Ï¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸î¤ä·Ê´Ñµ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÅÓ¤ä»ö¶ÈµòÅÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÏÁý¤¨¤Æ¤â¡¢½êÆÀ¤òÀ¸¤àÂÚºß¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤êÎ¾¼Ô¤Îº¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¡È²Ô¤°»ÅÁÈ¤ß¡É¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï³ùÁÒ»Ô¤È·Ú°æÂô¤ÎÉÙ¤Î¹½Â¤¤ÎÂÐÈæÃø¼ÔºîÀ®
Ìµ·Á»ñ»º¤¬¡È¶¯¤¹¤®¤ë¡É³ùÁÒ
³ùÁÒ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢Ìµ·Á»ñ»º¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ï¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ®¤ÎÊÑ²½¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£¤â¥Ý¥ë¥·¥§¤ä¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¹âµé¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÀÎ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£½µËö¤À¤±Íè¤ë¿Í¡¢»Å»ö¤Ç¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Í¡×
´Ø·¸¿Í¸ý¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÄ®¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¡×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¸²½ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤È¡¢½êÆÀ¤òÀ¸¤à·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Î´Ö¤Ë¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸²½»ñËÜ¤Ï¡Ö¼é¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤
³ùÁÒ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À®½Ï¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÅÔ»Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÌä¤¤¤À¡£Îò»Ë¤äÊ¸²½¡¢·Ê´Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ìµ·Á»ñ»º¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ç¤Ï½êÆÀ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¹¹¿·¤·¡¢¤É¤¦¸½Âå¤Î²Ô¤®Êý¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ùÁÒ¤Ï¤¤¤Þ¤â¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎË¤«¤ÊÄ®¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·ºÆ¤Ó¡Ö²Ô¤²¤ëÄ®¡×¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ê¸²½»ñËÜ¤ò¡ÈÊÝÂ¸¤¹¤ëÂÐ¾Ý¡É¤«¤é¡¢¡È³èÍÑ¤¹¤ë·Ð±Ä»ñ¸»¡É¤Ø¤È°ÌÃÖ¤Å¤±Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢³ùÁÒ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®½Ï¤·¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¡¢Îò»ËÅÔ»Ô¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÏ°è¤òÊú¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î»þÂå¤ÎÈË±É¤òº¸±¦¤¹¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÎëÌÚ ·òÆóÏº
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ó¥·¥ê¥¨¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÃÎºâ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼