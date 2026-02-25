24»þ´Ö²ÔÆ¯¤Î¹©¾ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¤Ï¿·¤¿¤Ê¹½¿Þ¤Ø¡½Ãæ¹ñ
¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¤Ë±è¤Ã¤Æ½ä²óÅÀ¸¡¤·¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Å´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ÎÅùµé¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¼«Æ°Åª¤ËÈ½Äê¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦2·î15Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î9Ï¢µÙÃæ¡¢Ç«ÇÈ¹ÝÅ´¡ÊÞ¶¹¾¾ÊÇ«ÇÈ»Ô¡Ë¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥í¡¼¤¬½¾Íè¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢À¸»º¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¹©¾ì¤ÏÃæ¹ñÀ½Â¤¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ø¤ÎÅ¾´¹²ÃÂ®¤ò¼¨¤¹½Ì¿Þ¤À¡£¥Ç¡¼¥¿¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À½Â¤¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£½ÕÀáÏ¢µÙ´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÉô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤Ï²ÔÆ¯¤òÂ³¤±¡¢¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿À¸»º¥é¥¤¥ó¤È±ó³Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸»º¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ç«ÇÈ¹ÝÅ´¤ÎÌ¤Íè¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¹©¾ì¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö°ìµó¼ê°ìÅêÂ¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹©¾ì¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI½ä²óÅÀ¸¡¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÇ«¾®Å´¡×¡¢¸¦µæ³«È¯¤ÈÀ¸»º¤Î°ìÂÎ²½¡¢AI¤Ë¤è¤ëÃ»»þ´Ö¤Ç¤ÎÅ´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ÎÅùµéÈ½Äê¤Ê¤É¡¢20°Ê¾å¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¿·µ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Î³«È¯´ü´Ö¤Ï30¡óÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï18¡ó¸þ¾å¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÍøÍÑÎ¨¤Ï12¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å´¹Ý»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤Ç¤¡¢ÉáµÚ¤¬²ÄÇ½¤Ê¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ïº£¡¢Ç«ÇÈ¹ÝÅ´¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ëÀ½Â¤¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï´ðÁÃ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤¬3Ëü5000¥«½ê¤¢¤ê¡¢Àè¿Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ï8200¥«½ê°Ê¾å¡¢Âî±Û¥ì¥Ù¥ë¤Ï500¥«½ê¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÀèÃ¼¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤Ï15¥«½ê¤Ë¾å¤ë¡£
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë»±²¼¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÀÄÅç³¤¼¤Ãæ±û¶õÄ´¤¬2024Ç¯11·î¤ËÂè1ÃÆ¤ÎºÇÀèÃ¼¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½¥ì¥Ù¥ë¤Ç²ÈÅÅ»º¶È¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹©¾ì¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¥ì¥Ù¥ë¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É²½¤È½¸ÀÑ²½¤ËÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£AI´ØÏ¢µ»½Ñ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÄÊÌ¥Ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Êµ¡¼ïÁªÄê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¨Ä´¡¢À¸»º·×²è¤Î¼«Æ°ºîÀ®¡¢À¸»º¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÄ´À°¤Ê¤É¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¹©¾ì¤Ï¾Íè¡¢¡ÖAI¡ÜÀ½Â¤¡×¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¡¼¥º¤ÎÍ½Â¬¡¢½ÀÆð¤ÊÀ¸»º·×²è¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
24Ç¯¤Ë6Åö¶É¤¬¶¦Æ±¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤ÎÃÊ³¬Åª°éÀ®¹ÔÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤Î·úÀß¤ÏÅ¸³«¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ËÌµþ»Ô¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëAI¥È¥Ã¥×ÅÔ»Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±þÍÑÌÌ¤Ç¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÀ¸»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¾å³¤»Ô¤Ï¡ÖAI¡ÜÀ½Â¤¡×¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¹ÔÆ°¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢28Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂç¼ê´ë¶È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¹©¾ì²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÌ©ÅÙ¤ò¹©¾ìºî¶È°÷1Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê600Âæ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤Ï¡Ö35Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹©¶ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Àè¿ÊÀ½Â¤¶È¤È¸½Âå¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î¡ÖÆó¶ÈÍ»¹ç¡×¡¢»º¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤È¥°¥ê¡¼¥ó²½¤È¤¤¤¦¡Ö¥À¥Ö¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
µ»½Ñ³«È¯¡¢¼ÂÍÑ²½¡¢»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÃæ¹ñ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¹½¿Þ¤¬¡¢µÞÂ®¤ËÉÁ¤¾å¤²¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë