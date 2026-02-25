Æü»º¡Ö¼¡´ü¥·¥ë¥Ó¥¢¡×¤È¤Î±½¤â!? ¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡õ¸åÎØ¶îÆ°¤Î¡Ö2¿Í¾è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤ËÈ¿¶Á¡ª ÅÐ¾ì¤«¤é15Ç¯·Ð²á¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖESFLOW¡×¤ËÃíÌÜ
¹ñÆâ³°¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢»ÔÈÎÍ½Äê¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ò¼¨¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊÀº¿À¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª»ÔÈÎ²½¤òË¾¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢!?¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Î°ìÂæ¤¬¡¢Æü»º¤¬2011Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¡ÊESFLOW¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢Æ±Ç¯3·î¤Î¡Ö¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÀ¤³¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÂè42²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Æü»º¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EV¤Ï¤Þ¤ÀÉáµÚ¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢EV¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁö¤ë´î¤Ó¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¼¥í¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3780mm¡ßÁ´Éý1780mm¡ßÁ´¹â1245mm¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2Ì¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½ãEV¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹½À®¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¼ÖÂÎ¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¡¢º¸±¦¤Î¥ê¥¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤Æ¶îÆ°¡¦À©¸æ¤Ç¤¤ë¹âÀÇ½¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¼ÖÂÎÆâ¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÁ°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢½ã¿è¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ÈÁà½ÄÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï5ÉÃ°Ê²¼¤È¤¤¤¦½ÓÂ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê240km°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Äã¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È½Å¿´¶á¤¯¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¥ã¥Ó¥ó¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë½Ä·¿¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬Ì¤ÍèÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÆ±ÍÍ¤ËÀè¿ÊÅª¤Ç¡¢D·¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ä¥á¡¼¥¿¡¼Îà¡¢¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¤ò¸ÇÄê¼°¤È¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥Ú¥À¥ë¤òÆ°¤«¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÚÎÌ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èó¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Ï¡¢Æ±Ç¯11·î¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÆüËÜ½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ó¥¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë»ÔÈÎ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖEV¤Ç¤âÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆü»º¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü»º¤ÏEV¤ËÃíÎÏ¤·Â³¤±¡¢¥ê¡¼¥Õ¤ä¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ê¥¢¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖNISMO¡×¥°¥ì¡¼¥É¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢EV¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬Äó¼¨¤·¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÆü»º¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ±¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ë¡¦¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Î¤è¤¦¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢Á´Ä¹3.8m°Ê²¼¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¡Ê¸½¹Ô¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤è¤êÃ»¤¤¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¤Î¼Ö¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¼è¤ê²ó¤·¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¡´ü¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿·¼ÒÄ¹¤â¥·¥ë¥Ó¥¢Éü³è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÉü¸¢¤ò´ê¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÃÂ®´¶¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö½Å¿´¤¬Äã¤¯¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Áü¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ë»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÆü»º¤Ï½Ð¤¹½Ð¤¹º¾µ½¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÁá¤¯»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü»º¤Î¸½¾õ¡Ê¿··¿¼Ö¤ÎÅêÆþ¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¼¸Ó£·ãÎå¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£