¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»ä¡×¡¡Ê¿Àî·ë·î¤Î½éÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¿Àî·ë·î¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¡ØÊ¿Àî·ë·îCALENDAR 2026.4-2027.3¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇÐÍ¥¡¦Ê¿Àî·ë·î¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥ÀーÈ¯Çä
¡¡¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤Î¥ê¥¿¡¦¥«¥Ë¥¹¥«Ìò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿Àî·ë·î¡£½é¤È¤Ê¤ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÈ¯Çä¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤Ë¤Õ¤é¤ê¤È¾®Î¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤¿Ê¿Àî¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¡¢¿À¼Ò¤Î»²Æ»¡¢¼ñ¤Î¤¢¤ëÍÎ´Û¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤È¾ð½ï¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë³¹¤Ç¸«¤»¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤ë³«ÊüÅª¤Ê¾Ð´é¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÐÊ¤àÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤Þ¤Ç――¡£¿·Á¯¤ÊÉ½¾ð¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬¿ï½ê¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿Àî·ë·î¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»ä¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó½éÄ©Àï¤·¤¿°áÁõ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¡ÈÀ¸³è¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤à¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤¤¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ä»æ¤Î¼Á´¶¤Ë¤â¹´¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê²¿ÇÜ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Ëè·îÄ¾É®¤Ç¤Ò¤È¤³¤È¥³¥á¥ó¥È¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¿È¶á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥â¥Ë¥¿ー²£¤ä¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ï¥í¥Ã¥«ー¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸¼´Ø¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡È¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡É¤È¡È¤ª¤«¤¨¤ê¡É¤ò¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£Ê¿Àî·ë·î¡Ê¤Ò¤é¤«¤ï¡¦¤æ¤Å¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëCRG½êÂ°¡£'01Ç¯10·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£'23～'24Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É¹Àã¤Î¹ñ¡Ö¥´¥Ã¥«¥ó¡×¤Î¹ñ²¦¡¢¥ê¥¿¡¦¥«¥Ë¥¹¥«Ìò¤ò¹¥±é¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢CM¡Ø¥µ¥«¥¤°ú±Û¥»¥ó¥¿ー¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£'25Ç¯¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØÂ¾¿ÍÌ¤Ëþ-¿Æ°¦¤Ê¤ëÁÂ¤Þ¤·¤¤µ®Êý-¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¢ー¥â¥ó¥É¡Ù¤ä¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥È¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢ÉñÂæºîÉÊ¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊü±ÇÃæ¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤ËÂè18ÏÃ¤è¤êµÜËÜ¹ÈÇÆ¡¿¥³ー¥É¥Ê¥ó¥Ðー¡§¥·¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¡£'26Ç¯3·î6Æü¤è¤ê¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£
