¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ÏFA¹µ¤¨¶âÁ¬Åª¥ê¥¹¥¯¡Ä¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÏºÇÂç2ÀèÈ¯
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Î¾¥¨¡¼¥¹¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¤ÏºÇÂç2»î¹ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤Ï1»î¹ç¤Î¤ßÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¸ÂÄêÅª¤Êµ¯ÍÑ¤ËÈ¼¤¤¡¢·è¾¡¤Ç¡ÈºÇ¶¯Åê¼ê¡É¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÏWBC¤Ç2»î¹çÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¾ÜÊó¤·¤¿¡£Á°Æü23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤¬1»î¹çÅÐÈÄ¡¢¤·¤«¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Àï¤À¤±¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µ»ö¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÏÍ½Áª¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤òÁ°Äó¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¡¢¿Ê¤à¤Ù¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Ð¡¢Âç²ñÃæ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÅê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤·¡¢ºÇÂç2»î¹ç¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î±¦ÏÓ¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¤â¡¢2»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤º¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½éÀï¤Ï¥¦¥§¥Ö¡¢2ÀïÌÜ¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡¢¤½¤·¤Æ9Æü¤Î3ÀïÌÜ¡¦¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤à¤È½à¡¹·è¾¡¤Ï13Æü¡¢½à·è¾¡¤Ï15¤«16Æü¡¢·è¾¡¤¬17Æü¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î´ÉÍý¤¬µåÃÄ¤È¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÄÌ¤ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢½à·è¾¡¤ÎÅÐÈÄ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À»þ¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë