»øJ¿©»ö²ñ¤Ç¡Ä¡È¸¸¤ÎÆ±´ü¡É¤òÈ¯¸«¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡¡4ºÐº¹¥³¥ó¥Ó¤¬¡ÖºÇ¹â¡×
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç·èµ¯½¸²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆµÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë·èµ¯½¸²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤È¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖµÜºêºÇ¸å¤ÎÌë¤Ï·èµ¯½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÓ¤¯¤ó¤¬ÂçÎÌ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Å¹Æ¬¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬Ãæ±û¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¸ª¤òÁÈ¤à¿ûÌî¤È¶áÆ£¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î2¿Í¡¢2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡ÈÆ±´ü¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï1°Ì¤Ç¿ûÌî¤ò¡¢4°Ì¤Ç¶áÆ£¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¿ûÌî¤ÏÆþÃÄ¤ò¼Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¶áÆ£¤â¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ûÌî¤µ¤ó¤ÈÍºÀ±¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤Î½¸¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¸¤ÎÆ±´ü¤¬¸«¤»¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡Ö¿ûÌî¤È¶áÆ£¤¬ÃçÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ï2011Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÆ±´ü¡×¡Ö¿ûÌî¤È¶áÆ£¤¬¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¶áÆ£¤È¿ûÌî¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¿ûÌî¤È¶áÆ£¤ÎÆü¥Ï¥à¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤¬¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¿ûÌî¤È¶áÆ£¤ÏÆ±´ü¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¤¤Í¤§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿·ëÂ«ÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë