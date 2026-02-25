¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡×¡ÖÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ä¶¶¯¹ë¤ò·âÇË¡ª·âÇË¡ª¤Þ¤¿·âÇË¡ª»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ë´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤¬Âç¶½Ê³¡ÚCL¡Û
¡¡²÷¿Ê·â¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ£²·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè£±¥ì¥°¤Ç¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼Ô¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè£±¥ì¥°¤ò£³¡Ý£±¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Å¨ÃÏ¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ç¤â£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡CLÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆËÜÁª½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ËÌ²¤¤ÎÍº¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º£¶Àá¤Þ¤ÇÌ¤¾¡Íø¡Ê£³Ê¬£³ÇÔ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢£·Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò£³¡Ý£±¡¢Â³¤¯ºÇ½ªÀá¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò£²¡Ý£±¤ÇÇË¤ê¡¢23°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£À¤³¦Ãæ¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤ë¶¯¹ëÏ¢ÇË¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¡Ê£¹°Ì¤«¤é24°Ì¡Ë¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò£²Àï¹ç·×£µ¡Ý£²¤Ç·âÇË¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¯¥¤¥§¥Æ¥£¥ë¡¦¥¯¥Ì¥Ã¥È¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ü¥Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤À¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡Âè£±¥ì¥°¤ËÂ³¤¤¤ÆÆÀÅÀ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ10¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥Æ¥ë¡¦¥Ï¥¦¥²¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¤Í¡£¼¡¤Î£²»î¹ç¤¬¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ç¾¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ë¥°¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È³¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®¤¸¤¬¤¿¤¤½ÐÍè»ö¤À¡£¥·¥Æ¥£¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò£²ÅÙ¤âÅÝ¤»¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Æ¤·¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àª½é¤ÎCL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Åß¤ÏÀã¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢¶Ë¤á¤Æ²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£µÕ¶¤òÄ·¤Í½ü¤±¡¢ÉÔ¶þ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼Ô¤¬¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥óC¡Ë¤ä¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤òÍÊ¤·¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
¡Úµ»ö¡Û¡ÖµÏ¿Åª¤Ê°ÜÀÒ¶â¤È¤Ê¤ë¡×Ä¶Àä¥´¥é¥Ã¥½¤Î22ºÐÆüËÜÂåÉ½¤¬²¤½£Ä¶Ì¾Ìç¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤«¡ª¸ø¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÈÀºÄÌµ¼Ô¤¬ÊóÆ»¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¡õ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë
