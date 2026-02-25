¥·¥ï¤ä¤¯¤¹¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢4¿§¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼È¯Çä
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï4·î1Æü¡¢¥·¥ï¤ä¥¯¥Þ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·Æ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡×¤ò¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢4¿§(¥Ô¥ó¥¯¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¸¥å)¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡£°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¯¥Þ¡¢¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ëÎ³»Ò¤¬¸÷¤òÍðÈ¿¼Í¤µ¤»È©¤Î±úÆÌ¤ò¼«Á³¤ËÊäÀµ¤¹¤ë¡£
²Ö¤Ó¤é¾õ¤ÎÎ³»Ò¤¬Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤òµÛÃå¤·¤Æ²½¾Ñ¤¯¤º¤ì¤òËÉ»ß¡£¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ä¥»¥é¥ß¥É¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤¬´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¡£
Å·Á³ÈùÎ³»Ò¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌµÅº²Ã½èÊý¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤Ë¥µ¥Ã¤ÈÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¶Ñ°ì¤Ê¥»¥ß¥Þ¥Ã¥ÈÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,300±ß¤Ç¡¢¥ß¥é¡¼¤È¥Ö¥é¥·¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
