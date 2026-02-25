»Í¹ñ¤Î¼«Á³¤ÈÅÁÅýµ»½Ñ¤¬½É¤ë¡¢¾¾¤Ê¤ß¡ÖMatsuyoi ÂÔ¾¬¡×¤Î¿·ºî¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡ÖGRACE¡×
¾¾¤Ê¤ß¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMatsuyoi ÂÔ¾¬¡×¤Ï¡¢»¹¸ê¤äæÇ¿é¡¢¿¿¼î¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊõ¾þÁÇºà¤ËÅÁÅý¹©·Ýµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡ÖGRACE¡×¤Î¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡ÖGRACE¡×¿·ºî
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë»Í¹ñ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÃÎ¤ÎÃÝÎÓ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡ÖKAGUYA bamboo¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿ÃÝ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë±§ÏÂÅç»º¤¢¤³¤ä¿¿¼î¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÃÝÎÓ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤È¿å¤ÎÊª¸ì¤ò¥Ô¥¢¥¹¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
KAGUYA bamboo "Single" platinum ¥Ô¥¢¥¹
KAGUYA bambo akoya ¥í¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹(¥â¥Á¡¼¥ÕÉô)
¹ñÀÐ¤Ç¤¢¤ë»åµûÀîæÇ¿é¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ÖHANABISHI¡×¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Îßê¤á¤¤òÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸ÍÍ¤Ç¤¢¤ë²ÖÉ©¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÏÂ¤ÎÁÇºàÈþ¤È±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
HANABISHI Sea sparkling¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¸ÅÍè¤è¤ê½÷À¤Î¼é¤êÀÐ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¹âÃÎÅí»¹¸ê¤ò»È¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ÖÄ¦¿¦¿Í¤¬ÂçÎØ¤Î¥Ð¥é¤È¾®²Ö¤òåÌÌ©¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄ¦¤ê¾å¤²¤¿¥Ô¥¢¥¹¡ÖHanakago bouquet¡×¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Hanakago bouquet ¹âÃÎÅí»¹¸ê¥Ô¥¢¥¹
¿·ºî¤Ï5·î¤ËGINZASIX ¶äºÂÄÕ²°½ñÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¸å¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡ÖGRACE¡×¿·ºî
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë»Í¹ñ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÃÎ¤ÎÃÝÎÓ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡ÖKAGUYA bamboo¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿ÃÝ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë±§ÏÂÅç»º¤¢¤³¤ä¿¿¼î¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÃÝÎÓ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¸÷¤È¿å¤ÎÊª¸ì¤ò¥Ô¥¢¥¹¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
KAGUYA bambo akoya ¥í¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹(¥â¥Á¡¼¥ÕÉô)
¹ñÀÐ¤Ç¤¢¤ë»åµûÀîæÇ¿é¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ÖHANABISHI¡×¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Îßê¤á¤¤òÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸ÍÍ¤Ç¤¢¤ë²ÖÉ©¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÏÂ¤ÎÁÇºàÈþ¤È±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
HANABISHI Sea sparkling¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¸ÅÍè¤è¤ê½÷À¤Î¼é¤êÀÐ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¹âÃÎÅí»¹¸ê¤ò»È¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ÖÄ¦¿¦¿Í¤¬ÂçÎØ¤Î¥Ð¥é¤È¾®²Ö¤òåÌÌ©¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄ¦¤ê¾å¤²¤¿¥Ô¥¢¥¹¡ÖHanakago bouquet¡×¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Hanakago bouquet ¹âÃÎÅí»¹¸ê¥Ô¥¢¥¹
¿·ºî¤Ï5·î¤ËGINZASIX ¶äºÂÄÕ²°½ñÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¸å¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹¤Ç¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£