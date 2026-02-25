YOASOBI¡¢¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¡¢¥í¡¼¥É¤é¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥«¥Ê¥À¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡ØOSHEAGA¡Ù¤ËJ-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é·èÄê
¡¡YOASOBI¤¬¡¢7·î31Æü¤«¤é8·î2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØOSHEAGA¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£7·î31Æü¤Ë½Ð±é¤·¡¢J-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¡Ä¡ØYOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¡¢¥í¡¼¥É¡¢¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¡¦¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥Ä¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇCoachella¤äLollapalooza¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ã±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¿YOASOBI¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢½é¤Î¥«¥Ê¥À¸ø±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
