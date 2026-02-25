¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¢·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·ÈþÈ±¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ëÆ¬ÈéÍÑ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ÖÃÏÈ©¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¯¥ì¥ó¥º¡×È¯Çä
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï4·î1Æü¡¢Æ¬ÈéÍÑ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ÖÃÏÈ©¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¯¥ì¥ó¥º¡×¤ò¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÃÏÈ©¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¯¥ì¥ó¥º
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ¬Èé¤ÎÇº¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Æ¬ÈéÍÑ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤äµÛÃå·¿¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Æ¬Èé¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤«¤æ¤ß¤òËÉ¤®¡¢·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£
½µ1¡Á2²ó¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¸å¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿»Æ©À¤Î¹â¤¤¥±¥é¥Á¥ó¤¬È±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òÊä½¤¤·¡¢¥Ï¥ê¤È¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡£¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä²ÌÈéÌý¡¢¥æ¡¼¥«¥êÍÕÌý¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥·¥È¥é¥¹¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¡£
180gÆþ¤ê¤Ç²Á³Ê¤Ï3,300±ß¡£
