¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤À¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Âð¤Î°ì¼¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Þ¤À¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ä¤ÎÉô²°¡×¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¼«Âð¡ÈÌ¤¸ø³«Éô²°¡É
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡Ö¡ÚËÜË®½é¸ø³«¡Û¤Þ¤À¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ä¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÆâÉô¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥à¼°¤ÎÀöÂõµ¡¤¬2ÂæÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿§°Ü¤êËÉ»ßÌÜÅª¤Ç¿§ÊªÍÑ¤ÈÇòÊªÍÑ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2Âæ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿§¤¬Íî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ª¿å¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÇÊÝ¤Á¤¿¤¤¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¤«¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¿§¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¿§°Ü¤ê°à¤¨¤ë¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤ä¡¢¼«¿È¤Î²¼ÃåÍÑ¡¢Â¾¤ÎÀöÂõÊªÍÑ¡¢Ä¹½÷ÍÑ¤È»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ëÀöÂõ¥«¥´¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Àö¤¤Êý¤äÀöÂõ¥«¥´¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀöÂõµ¡»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀöÂõµ¡2Âæ»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤£÷£÷£÷£÷¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤óÈ©åºÎï¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡ÖËèÆüËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤âåºÎï²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
