¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSpeciaL¡×¤¬2·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï2·î24Æü¡¢½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSpeciaL¡×¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÓÏ¡²»¤µ¤ó¡¢¾¾ÈøÎ¶¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼¹ÀÂç¤µ¤ó¤Î4¿Í¤Ïº£¸å¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½Ê¸¤Ç¤Ï¡ÖÆüº¢¤è¤êSpeciaL¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸Ä¿Í³èÆ°¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¸å¤â¡¢Á°¸þ¤¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°½ªÎ»¸å¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ù±ç¤È±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SpeciaL¤Ï2·î28Æü¤Î³èÆ°½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê¿ôÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÍÁ³¤ÎÀË¤·¤Þ¤ì¤ëÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
½»Âð,
Ê©ÃÅ,
³¤,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×,
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Áòµ·