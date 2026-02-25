¼Â²È¤¬¤¤¤±¤¹ÎÁÍýÅ¹¤Î¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï½Â¤áÊÛÅö¡¡Í§¿Í¤Î¥¥ã¥éÊÛ¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÂç²È»ÖÄÅ¹á¡Ê34¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Â²È¤ÎÊÛÅö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¼Â²È¤¬¤¤¤±¤¹ÎÁÍýÅ¹¤ÎÂç²È¤Ï¡Ö¾®¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ïµë¿©¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤Î²È¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£Í§¤À¤Á¤È½é¤á¤Æ¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¡Ø¥¥ã¥éÊÛ¡Ù¤È¤«Î®¹Ô¤ê¤À¤·¤¿À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÍ§¿Í¤ÎÊÛÅö¤¬¡Ë¤¹¤Ã¤´¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Î¤ªÊÛÅö¤ÏÁ°Æü¤Î¤¢¤Þ¤ê¤â¤Î¤Î¤«¤é¤¢¤²¤È¤«Å·¤×¤é¤È¤«¤¬¡¢»ý¤Á¤«¤¨ÍøÍÑ¤ÎÆ©ÌÀ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¡£¤´¤Ï¤ó¤È¡¢¤«¤é¤¢¤²¤È¿§¤Î¤Ê¤¤¤ª¤«¤¬¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡£¤ª¤«¤º¤Î¾®Ê¬¤±ÍÑ¤Î¥«¥Ã¥×¤â¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÏÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤Î¡£»ä¤Ï¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¥¢¥ë¥ß¤Î¡×¡£»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬²û¤«¤·¤¯¤Æ¥¨¥¨¤Í¤ó¤±¤É¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤â¡¢Âç²È¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢»ä¤À¤±¤¬¥¢¥ë¥ß¤Î¥«¥Ã¥×¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÍ§¿Í¤È¤Î°ã¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤¢¤ëÆü¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿§Ì£¤Ç¿©ÍÑµÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×¡£½Ð±é¼Ô¤âÇú¾Ð¡£Âç²È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Í§¤À¤Á¤Î¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£