¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤òÁ´À¤³¦¤ËÈ¯Æ°¡¡ÆüËÜ´Þ¤á°ìÎ§10¡óÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀï¡¹¶²¡¹¡Únews23¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬³Æ¹ñ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¡£Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤«¤é¡Ö°ãË¡¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢24Æü¸á¸å2»þ¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¿·¤¿¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿10¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤«¡©¸½¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCG¤Ç³ÎÇ§¡Û¥È¥é¥ó¥×10¡ó¿·´ØÀÇ
Áê¸ß´ØÀÇ¡Ö°ãË¡¡×È½·è¡¡¥È¥é¥ó¥×10¡ó¿·´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°
¶âÂ°²Ã¹©¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÅÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉôÉÊ¤òÂ¤¤ê¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸á¸å2»þ²á¤®¤Þ¤·¤¿¤Í
¶ËÅìÀºµ¡À½ºî½ê¡¡ÎëÌÚÎ¼²ð ¼ÒÄ¹
¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»º»ÂÁ¤Ï¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬¡Ö°ãË¡¡×¤È¤ÎÈ½·è¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ÇÈÄÀ¯ºö¤Ë¡ÖNO¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê20Æü¡Ë
¡ÖºÇ¹âºÛ¤ÎÆÃÄê¤ÎÈ½»ö¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡£¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í¦´º¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹â¤¤´ØÀÇÎ¨¤ò°µÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ËÍ×µá¤ò°û¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦³°¸ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼êË¡¤ÎÁ°Äó¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹È½·è¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î24Æü¸á¸å2»þ1Ê¬¡£ÂåÂØºö¤È¤·¤ÆÈ¯Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿10¡ó¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ°²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬ºÆ¤Ó¡©
´ü´Ö¤Ï24Æü¤«¤é150Æü´Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀÇÎ¨¤ò15¡ó¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¤·¤¿¡¢ÉôÉÊ¤òÂ¤¤êÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇ¼ÉÊ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ïº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÀßµ¡³£¤ÎÉôÉÊ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤ÏÄ¾ÀÜ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µîÇ¯´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÀ½ÉÊ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¼è°úÀè¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÈ¯Ãí¤¬2³ä¤Û¤É¸º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ËÅìÀºµ¡À½ºî½ê¡¡ÎëÌÚ ¼ÒÄ¹
¡Ö¤Þ¤À±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Á°²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÊÈ¯ÃíÎÌ¤¬¡Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬ºÆ¤ÓÍè¤ë¤Î¤«¡£¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡¡ÈÎÇäÀïÎ¬¸«Ä¾¤·¤â
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤Î´ë¶È¤ÏÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JP.Campany¡¡¹ÓÌÚ½ßÊ¿ ÂåÉ½
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤³¤ì¤«¤éÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¡×
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£Ãæ¸Å¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤òÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÈ¯Æ°Á°¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î80¡ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×¤ÏÌó15¡ó¸º¾¯¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÈÎÇäÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤Î³ä¹ç¤ò10¡ó¤Û¤É°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JP.Campany¡¡¹ÓÌÚ ÂåÉ½
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÉÔ°Â¤À¤·¡¢µÞ¤Ëº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤³¤Î1Ç¯¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
´ØÀÇ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡£¼è°ú¤Î°ÂÄê¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤´ØÀÇÀ¯ºö¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÖÂô·Ð»ºÂç¿Ã¤Ï23ÆüÌë¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂôÎ¼Àµ ·Ð»ºÂç¿Ã
¡ÖÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î°·¤¤¤¬ºòÇ¯¤ÎÆüÊÆ´Ö¤Î¹ç°Õ¤è¤êÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×
ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡¡¾®ÎÓ½Ó²ð ¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¡Ö±ÊÂ³Åª¤Ê´ØÀÇ¤ÎÉé²Ù¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î122¾òº¬µò¤Î´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇÄ¹¤Ç150Æü´Ö¤·¤«¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á°Äó¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤êÆüËÜ¤ËÍÍø¤Ê·Á¤Ë¿Ê¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£¸ò¾Ä¤Î»ÅÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡È¾Ç¤ê¡É¡¡¤É¤¦ÂÐ±þ¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÆüËÜ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß²ò¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¤¤ò¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®Àâ²È¡¡¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏÍ¾Íµ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤º¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë°ìÈÖ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤·¤ï´ó¤»¤ò¿©¤é¤¦¡£ÆüËÜ¤¬¡Ö¤¢¤È¤ÏÁ´Éô¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤¦¤¹¤°ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¤¤¿ÂçÅýÎÎ¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï·Ù²ü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¤½¤í¤½¤íÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿¿»³¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È¡¡2004Ç¯¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
ºÇ¿·ºî¤ÏÇ½ÅÐÃÏ¿Ì¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡×
