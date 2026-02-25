¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Âçºå¤Ë1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖµÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï3·î4Æü¡Á10Æü¡¢¿·³ã¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUn BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)¡×¤ò¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÖUn BOURBON¡×(¼Ì¿¿¤ÏCoCoLo¿·³ãÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ)
¡ÖUn BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)¡×¤Ï¡¢¾¯ÎÌÀ¸»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢°ìÊâ¾å¤ÎÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Û»Ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¾¦ÉÊÌ¾¤ËºîÉÊ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖOp.(¥ª¡¼¥Ñ¥¹)¡×¤ò´§¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿°ïÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¿·³ã¤Ç¤Ï¡¢JR¿·³ã±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖCoCoLo¿·³ã¡×¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢´ØÀ¾¤Ë½é¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó Op.001¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¡×(1,381±ß)¤Ï¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¡£´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ë¡¢Ä¾²ÐÊ²¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó Op.001¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼
È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥×¡×(1,181±ß)¤ä¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ó¤À¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×(1,280±ß)¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× Op.001¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¡£¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤Ä¤±¶ß¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¿·³ã¤ÎÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
µÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ì¡¼¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°(¥¤¥á¡¼¥¸)
2·î16Æü¤«¤é¤ÏºåµÞÉ´²ßÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖUn BOURBON¡×(¼Ì¿¿¤ÏCoCoLo¿·³ãÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ)
¡ÖUn BOURBON(¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ü¥ó)¡×¤Ï¡¢¾¯ÎÌÀ¸»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢°ìÊâ¾å¤ÎÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Û»Ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¾¦ÉÊÌ¾¤ËºîÉÊ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖOp.(¥ª¡¼¥Ñ¥¹)¡×¤ò´§¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿°ïÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¿·³ã¤Ç¤Ï¡¢JR¿·³ã±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖCoCoLo¿·³ã¡×¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢´ØÀ¾¤Ë½é¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó Op.001¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼
È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥×¡×(1,181±ß)¤ä¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ó¤À¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥ë¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×(1,280±ß)¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¯¥é¥Õ¥È ¥ë¥Þ¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥× Op.001¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ì¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¡£¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤Ä¤±¶ß¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¿·³ã¤ÎÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
µÈÅÄ¥Ð¥Æ¥ó¥ì¡¼¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°(¥¤¥á¡¼¥¸)
2·î16Æü¤«¤é¤ÏºåµÞÉ´²ßÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤â³«»Ï¤·¤¿¡£