¥«¥Ö¥¹º£±Ê¾ºÂÀà£×£Â£ÃÌ¤ÍèÍ½ÁÛá¼ÁÌä¤ËÂçÇú¾Ð²óÅú¡ÖËÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤Ç½éÅÐÈÄ¤·¡¢£²²ó¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô£¹¿Í¤Ë£³£³µå¡¢ºÇÂ®£¹£´¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£´¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¡½£µ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢£²°ÂÂÇ¤È£±ÅðÎÝ¤ÇÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¡££²²ó¤âÆó»à¸å¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤âÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£Æü¤¤¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£¹£´¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµåÂ®¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤º¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡ÖÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµåÂ®¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ç¤âµåÂ®¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢£¹£´¥Þ¥¤¥ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£±ÊÀá¤¬Á´³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤Ï¡ÊÎëÌÚ¡ËÀ¿Ìé¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¥±¥¬¤Ê¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÈÖ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿¾ï±¿Å¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÈÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢º££×£é£é¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È£×£é£é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÐÀï¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤Ïº¸ÏÓ¥Ü¥¤¥É¤È³°Ìî¼ê¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤ÇÂçÃ«¤Ï£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï£Ä£ÈÅÐÏ¿¤ÇÅÐÈÄ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ°´ÆÆÄ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù£Ã£Â£Ï¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ï¥ª¥ì¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤â¡È¶ÛµÞÅÐÈÄ¡ÉÀâ¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤â¤·¡¢£¹²ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¾ì¹ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï£±£°£°ÅÀËþÅÀ¤ÎÊÖ¤·¡£¡Ö¤¢¡Á¡ÄËÍ¤ÏÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¿ÀÍÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨ÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£