Ãæ¹ñ¿Ê½Ð¤ÎÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¡¢¡Ö³ÈÂç¡×¤«¤é¡ÖÁªÂò¡×¤Ë¥Õ¥§¡¼¥º°Ü¹Ô¡£¿·Àß¿ô¤Ï²áµîºÇÄã¿å½à¤Ë
¥ê¥¹¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ï2·î12Æü¡¢¡ÖÍøËÏ¥ê¥¹¥â¥óÄ´¤Ù Âè2²óÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë¡¿ÍÅÐµ¾ðÊó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤ª¤è¤Ó¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È27,148¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢²½³Ø¹©¶È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë984¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¤ÎºÙÊ¬Îà¶È¼ïÊ¬ÉÛ
Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿Ê½Ð´ë¶È¿ô¤Ï984¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº(2023Ç¯3·î»þÅÀ¤ÎË¡¿ÍÅÐµ¾ðÊó)¤Î1,036¼Ò¤«¤é¸º¾¯¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀ½ÉÊ²Á³Ê¤Î²¼Íî¤ä´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¡¢ÊÆÃæËà»¤¤ËÈ¼¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óºÆÊÔ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
²½³Ø¹©¶È¤ËÂ°¤¹¤ë´ë¶È¤òºÙÊ¬Îà¶È¼ïÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¶È¡×(´ë¶È¿ô327¼Ò¡¢33.2¡ó)¡¢¡Ö¥´¥àÀ½ÉÊ¶È¡×(133¼Ò¡¢13.5¡ó)¤Î2¶È¼ï¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÅÉÎÁ¡¢¥¤¥ó¥¯¡¢´éÎÁµÚ¤ÓÎà»÷À½ÉÊÀ½Â¤¡×¤¬Á°²óÄ´ºº¤Î5°Ì¤«¤é4°Ì¤Ø¤È¾å¾º¤·¡¢¹½À®Èæ¤â8.6¡ó¤«¤é10.2¡ó¤Ø1.6¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£
¿Æ²ñ¼ÒÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤¬29¼Ò¤Ç¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢µòÅÀ²ò»¶¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¡Ö¥«¥Í¥«¡×(7¼Ò)¤ä¡¢ÊÐ¸÷ÈÄ¤ä¹çÀ®¼ù»é»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¡¢»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»Í§²½³Ø¡×(2¼Ò)¤Ï¡¢´ë¶È¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¤Î¿Æ²ñ¼ÒÊÌ´ë¶È¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Á16°Ì
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¢¾å³¤»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅìÉô±è´ßÃÏ°è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹Åì¾Ê¡¢ÎËÇ«¾Ê¤Ê¤É¤ËµòÅÀ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì10¥¨¥ê¥¢¤Î¹½À®¤Ï¡¢Á°²óÄ´ºº¤ËÈæ¤Ù¡¢Âç¤¤Ê½ç°ÌÊÑÆ°¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¢¾å³¤»Ô¤È¡¢¾å°ÌÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´ë¶È¿ô¡¦¹½À®Èæ¤È¤â¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®½Ï²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢µòÅÀ¿ô³ÈÂç¤«¤é¸úÎ¨À½Å»ë¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤ØÊÑ¤ï¤ê¡¢ÃÏ°èÊ¬»¶¤ÈºÆÇÛÃÖ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¤ÎÃÏ°èÊ¬ÉÛ
Ä¾¶á10Ç¯´Ö¤Î¿·Àß´ë¶È¿ô¤Î¿ä°Ü¤Ï¡¢2015Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«3¼Ò¤È¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÄã¿å½à¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Æü·Ï´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Î²½³Ø¹©¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î¿·µ¬Åê»ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¤Î¿·Àß´ë¶È¿ô¿ä°Ü
Ãæ¹ñÆü·Ï²½³Ø¹©¶È¤ÎºÙÊ¬Îà¶È¼ïÊ¬ÉÛ
