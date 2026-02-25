Discord¤¬Ç¯Îð³ÎÇ§¤ÎÆ³Æþ¤ò2026Ç¯¸åÈ¾¤Þ¤Ç±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½
Discord¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô(CTO)¤Î¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤¬¡¢Discord¤ÇÆ³ÆþÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§Æ³Æþ¤ò2026Ç¯¸åÈ¾¤Þ¤Ç±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Getting Global Age Assurance Right: What We Got Wrong and What's Changing
https://discord.com/blog/getting-global-age-assurance-right-what-we-got-wrong-and-whats-changing
Discord is delaying its global age verification rollout | The Verge
Discord¤Ï2026Ç¯2·î10Æü¤Ë¡¢Á´¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÌ¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±ÀßÄê¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢À®¿Í¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÀ®¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë´é¤Î»£±Æ¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¥¹¥¥ã¥ó¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Discord¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤òÌ¤À®Ç¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡¢À®Ç¯Ç§Äê¤Ë¤Ï´é¤Î¥«¥á¥é»£±Æ¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ëÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ë - GIGAZINE
¤·¤«¤·¡¢Discord¤Ï2025Ç¯10·î¤ËÌó7Ëü¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´é¥¹¥¥ã¥ó¤ä¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó½Ð¤¬¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¾å¤Î·üÇ°¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¡ÖÀâÌÀÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÉÔ¿®´¶¤ÏÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Discord¤ÎÌÜÅª¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î»Üºö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÂçÂ¿¿ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸î¤ÈÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢90¡ó°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÄÉ²Ã¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤·¤ÇDiscord¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®´ü´Ö¤ä»ÙÊ§¤¤¾ðÊó¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤»¤º¤ËÇ¯ÎðÁØ¤ò¿äÄê¤¹¤ëÆâÉô¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏOsprey¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥ë¡¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¤ê²ñÏÃ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²áµî¥Æ¥¹¥È±¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖPersona¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö´éÇ¯Îð¿äÄê¤ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æâ¤Î¤ß¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Discord¤Î¿·¤·¤¤´ð½à¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Persona¤Îº£¸å¤ÎºÎÍÑ¤Ï¸«Á÷¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥¹¥È»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤Ç¸ÄÊÌ¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤ä¥Ç¡¼¥¿¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹·¿¡×¤Î´éÇ¯Îð¿äÄê¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤ÎË¡µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊËÜ³ÊÅ¸³«¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¤Þ¤Ç±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼Á´ÂÎ¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤äÀ¯¼£¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÏÃÂê¤òÆÃÄê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¥ô¥£¥·¥å¥Í¥Õ¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢´éÇ¯Îð¿äÄê¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥á¥È¥ê¥¯¥¹¥Ç¡¼¥¿¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹½èÍý¤òÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤·¤Æ²Ý¤·¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ù¥ó¥À¡¼Ì¾¤È¥Ç¡¼¥¿¼è¤ê°·¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÏÆ©ÌÀÀ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£