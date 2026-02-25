ÏÓ¤ò¥à¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤é¤»¤ë¡ªÈôµ÷Î¥¤òºÇÂç²½¤¹¤ëº¸¥Ò¥¸¤Î¡ÖÃ¦ÎÏ¡×¥¹¥¤¥ó¥°½Ñ¤È¤Ï¡Ú¥´¥ë¥Õ Åö¤¿¤ë¡ª Èô¤Ð¤»¤ë¡ª ¥¹¥¤¥ó¥°²òË¶¿Þ´Õ/±üÅèÀ¿¾¼¡Û
¡Ú¥Ò¥¸¤ÎÆ°¤¡Û¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ò¥¸¤Ï¼«Á³¤Ë»È¤ï¤ì¤ë
¡ÚÉô°Ì¡Ûº¸¥Ò¥¸ ¡Úµ¡Ç½¡ÛÏÓ¤ò¥à¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦
º¸¥Ò¥¸¤Ï¼«Á³¤Ë¿¤Ó¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä
¡¡¥Ò¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¶Ê¤²¤ë£±Êý¸þ¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£º¸¥Ò¥¸¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡££Ð£±¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¤Þ¤º¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥¸¤Î³ÑÅÙ¤ÏPGA¤Î¥×¥í¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç£¶ÅÙ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±¦¥Ò¥¸¤âÆ±¤¸³ÑÅÙ¤Ç¤¹¡£º¸¥Ò¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¥¤¥áー¥¸¤Ç¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶Ê¤²¤¿¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï»ý¤¿¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¥È¥Ã¥×¤Çº¸¥Ò¥¸¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢PGA¥×¥íÊ¿¶Ñ¥Çー¥¿¤Ç18ÅÙ¡£¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢£Ð£µ¤Ç15ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¤ó¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£Ð£¶¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ24ÅÙ¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±ó¿´ÎÏ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸åºÆ¤Ó¿¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢£Ð£·¤Ç15ÅÙ¡£¿¤Ó¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çº¸ÏÓ¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£PGA¥×¥í¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢£Ð£¸¤Ç£¸ÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ë£Ð£¹¤Ç¤â£³ÅÙ¤È¿¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢º¸¥Ò¥¸¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÏÓ¤Î»°³Ñ·Á¤È¥¹¥¤¥ó¥°¥¢ー¥¯¤ÎÂç¤¤µ
¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÎ¾ÏÓ¡Ê¤ÈÎ¾¸ª¤ò·ë¤Ö¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤Ç¤¤ë»°³Ñ·Á¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶µ¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï±¦¥Ò¥¸¤ò¡¢¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー¤Ç¤Ïº¸¥Ò¥¸¤ò¶Ê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ°Ê¾å¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ò¥¸¤ò¶Ê¤²¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤³¤Î»°³Ñ·Á¤ÏÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»°³Ñ·Á¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Æ¤ëÄøÅÙ¤Ë·Á¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£»°³Ñ·Á¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌäÂê¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»°³Ñ·Á¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¼ê¤Î°ÌÃÖ¤¬¶»¤ÎÁ°¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡üº¸ÏÓ¤ò¥à¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦
º¸¥Ò¥¸¤Ï¿¤Ð¤½¤¦¤È¤â¶Ê¤²¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¤µ¤ËÇ¤¤»¤Æ»È¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥à¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡ü¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Ï¶»¤ÎÁ°
Î¾ÏÓ¤Ç¤Ä¤¯¤ë»°³Ñ·Á¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Èº¸±¦¤Ë¥º¥ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»°³Ñ·Á¤ÎÄìÊÕ¤Ç¤¢¤ë¶»¤ÎÀµÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
