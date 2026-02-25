¥¢¥¸¥¢³ô¡¡´Ú¹ñ³ô¾å¾º¤ÎÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹È´¤À¤³¦9°Ì¤ËÉâ¾å¡¡
¥¢¥¸¥¢³ô¡¡´Ú¹ñ³ô¾å¾º¤ÎÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹È´¤À¤³¦9°Ì¤ËÉâ¾å¡¡
Åìµþ»þ´Ö11:07¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26682.96¡Ê+92.64¡¡+0.35%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4139.92¡Ê+22.51¡¡+0.55%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 35188.38¡Ê+487.56¡¡+1.41%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 6085.49¡Ê+115.85¡¡+1.94%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 9118.30¡Ê+95.99¡¡+1.06%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¾å¾º¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÀ¯ºö½ä¤ëº®Íð¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¼ýÂ«¡£ÂÐÃæ´ØÀÇ¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÇÊÆÃæ´Ø·¸°ÂÄê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÆºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤òµÑ²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ë²ÌÅª¤ËÂÐÃæ´ØÀÇ¤Ï°ú¤²¼¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë´ØÀÇÌµ¸ú¤È¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ°ìÎ§¡Ö10%¡×¤Ê¤éÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÎ¨¤ÏÊ¿¶Ñ32%¤«¤é10%¶á¤¯¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£²¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶¼¤·Âè2ÃÆ¡Ö15%¡×´ØÀÇ¤Ç¤â24%¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦¤ÎÊÆ¹ñÎ¥¤ì¤âÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖºàÎÁ¡£
±ÑÊ©¼óÇ¾¤ËÂ³¤¤¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÁê¤âÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÆÈ¼óÁê¤ÏÃæ¹ñ¤È´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÇ¹Ô°Ù¤À¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¸åÂà¤µ¤»Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¹á¹Á³ô¤ÏÈ¿È¯¤â¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡¢FRB¤Î¥¿¥«ÇÉ²½¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¤È¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¤¬¶âÍø¤Ï¡ÖÅöÌÌ¡×¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Ï¥ÈÇÉ¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¤µ¤¨¤âÏ«Æ¯»Ô¾ì·øÄ´¤Ê¤é¼¡²ó3·î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¿ø¤¨ÃÖ¤¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤òÊÆ¹ñ¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¸åÂà¤Ç¹á¹Á¤Î´ð½à¶âÍø°ú¤²¼¤²´üÂÔ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ë½£³ô¤ÏCPI¼õ¤±°ì»þ¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ë½£1·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¥³¥¢Á°Ç¯Èæ+3.4%¤È¿¤Ó¤¬²ÃÂ®¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£Ãæ¶äÌÜÉ¸ÈÏ°Ï¡Ê1-3%¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹ëÃæ¶ä¤¬Áá´ü¤ËÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£CPI¤ò¼õ¤±3·îÍø¾å¤²³ÎÎ¨¤Ï¤ä¤ä¾å¾º¡£5·î¤Þ¤Ç¤ÎÍø¾å¤²³ÎÎ¨¤Ï90%ÄøÅÙ¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÍø¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ³ô¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ6000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂçÂæ¤ò¤Ä¤±¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÄÉ¤¤È´¤À¤³¦9°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÁí¹ç»Ø¿ô¤Ï¤ï¤º¤«1¥«·îÁ°¤Ë5000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂçÂæ¤Ë¾è¤»¥É¥¤¥Ä¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£Ç¯½éÍè¤Ç40%Ä¶¾å¾º¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀìÌç²È¤ÏµÞÆ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ³ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÈSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Öー¥à¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÂè3¼¡¾¦Ë¡²þÀµ°Æ¡×¤¬²Ä·è¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤ÎÊóÆ»¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ë¡°Æ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¼«¼Ò³ô¤Î¾ÃµÑµÁÌ³²½¡×¤¬³ô²Á¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
ÂæÏÑ³ô¤â»Ô¾ìºÇ¹âÃÍ¡£
