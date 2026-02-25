¾å»Ê¤¬¡ÖAI¡×¤Ç¤âOK¤¬3³äÄ¶¤Ë¡ª¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¸º¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¸øÊ¿¡×É¾²Á¤ÎÀ¼
¤³¤Î½Õ¤Ë¿·¼Ò²ñ¿Í¤ä¸½Ìò¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Î3³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¾å»Ê¤¬AI¤Ç¤â¤è¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸880¿Í¤È¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í880¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬AI¤Ç¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬8.1¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬22.6¡ó¤Ç¡¢¹ÎÄêÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬30.7¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬36.0¡ó¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï33.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
AI¹ÎÄêÇÉ¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦µ¡·ù¤Ë¤è¤ëÅö¤¿¤ê³°¤ì¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷48.9¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í48.7¡ó¡Ë
¡Ö´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¸øÊ¿¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷48.5¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í65.5¡ó¡Ë
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷39.4¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í42.9¡ó¡Ë
¡Ö24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷36.4¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í28.7¡ó¡Ë
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ê¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷31.2¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í31.9¡ó¡Ë
¡Ö»Ø¼¨¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÌÀ³Î¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷17.7¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í19.0¡ó¡Ë
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢AI¾å»Ê¡ÖÈÝÄêÇÉ¡×¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Öµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷40.4¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í45.4¡ó¡Ë
¡ÖÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷39.3¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í34.7¡ó¡Ë
¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷34.2¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í33.5¡ó¡Ë
¡Ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿»Å»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷32.2¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í29.5¡ó¡Ë
¡Ö¿ÍÀ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁêÃÌ¤Ï¿Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷27.9¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í21.8¡ó¡Ë
¡Ö»¨ÃÌ¤Ê¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê¿·Æþ¼Ò°÷27.0¡ó¡¢¸½Ìò¼Ò²ñ¿Í21.8¡ó¡Ë
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¸øÊ¿¤ÊÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡ØAI¾å»Ê¡Ù¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ä¡¢¸Ä¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ø¤Ò¤È¡Ù¤Î¾å»Ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸¤ËÎÉ¤·°¤·¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤Ê¤éµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¡¢¡Ø¤Ò¤È¡Ù¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£