¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï25Æü¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤ÎÂè1²óÏ«»È¶¨µÄ²ñ¤ò°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎËÜ¼Ò¤Ç³«¤¤¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÂ¶â¤äÇ¯´Ö°ì»þ¶â¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤Ï»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿25Ç¯¤«¤é0.3¥«·îÊ¬¸º¤é¤·¤Æ7.3¥«·îÊ¬¤ÎÇ¯´Ö°ì»þ¶â¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤¬¶ÈÀÓ¤ò²¼²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿Ï«ÁÈ¤ÏÀµ¼Ò°÷¤ÎÄÂ¾å¤²Í×µá¤Ç¤Ï¡¢¿¦¼ï¤ä¿¦°Ì¤´¤È¤Î¶â³Û¤ò¼¨¤¹Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢·î³Û8590¡Á2Ëü1580±ß¡£
¡¡25Ç¯¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿24Ç¯¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤ÎÄÂ¾å¤²³Û¤òÍ×µá¡£·Ð±ÄÂ¦¤ÏÄÂ¾å¤²¤ÈÇ¯´Ö°ì»þ¶â¤ÎÍ×µá¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëËþ³Û²óÅú¤ò¤·¤¿¡£