¼¯³Ñ»Ô¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¡¡²Ð¸µ¤Î½÷À(68)¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡½©ÅÄ
25ÆüÄ«Áá¤¯¡¢¼¯³Ñ»Ô¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤Î¤¢¤È¡¢²Ð¸µ¤Î68ºÐ¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯³Ñ»ÔÈøµîÂô¤Î¶âß·ÍÆ»Ò¤µ¤ó68ºÐ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤¹¤®¡¢¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÅïÂ³¤¤ÇÁí2³¬·ú¤Æ¤Î¼¯³Ñ»Ô±Ä½»Âð¤Î¤¦¤Á¡¢¶âß·¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹Éô²°¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âß·¤µ¤ó¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JR¼¯³Ñ²ÖÎØ±Ø¤«¤éÀ¾¤ËÌó1.5¥¥í¤Î½»ÂðÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃËÉ¤È²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£