¡¡¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¸þ¤±¤ÎÊ¸·Ý¥ìー¥Ù¥ë¡¦¤³¤È¤Î¤ÏÊ¸¸Ë¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦2·î´©¹Ô½ñÀÒ¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤¬2026Ç¯2·î22Æü¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤È¤Î¤ÏÊ¸¸Ë¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤¬³«»Ï
¡¡¤ª¸«¹ç¤¤É×ÉØ¤¬±Ä¤à¤Î¤Ï¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¿ÍÃ£¤¬½¸¤Þ¤ë¿¼Ìë±Ä¶È¤ÎÍÎ¿©Å¹¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê2¿Í¤¬¼êÃµ¤ê¤ÇËÂ¤°¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ÈÍ¥¤·¤¤¤´±ï¤ÎÊª¸ì¡£¡Ø¤¸¤ó¤ï¤ê¿¼Ìë¤ÎÍÎ¿©Å¹ ¤ª¸«¹ç¤¤É×ÉØ¤Î¤ª¤·¤Ê¤¬¤¡Ù¤Î¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤¬È¯É½¡£
¡Ø¤¸¤ó¤ï¤ê¿¼Ìë¤ÎÍÎ¿©Å¹ ¤ª¸«¹ç¤¤É×ÉØ¤Î¤ª¤·¤Ê¤¬¤¡Ù¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°Ã´Åö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ðÅÏÉô¥Á¥§¥ëPRISM¤ÈNOA¤Î¥ー¥Üー¥ÉÃ´Åö¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¤³¤É¤âÈÖÁÈ¤Î¼çÂê²Î¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë²»³Ú²È¡£
¾¾Æ£ÎÌÊ¿¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー2000Ç¯Ê¡²¬¤Ë¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2004Ç¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öthree tight b¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤ÆUNIVERSAL MUSIC¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¡£4ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¸å¡¢¡Ö¾¾Æ£ÎÌÊ¿¡×¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¤ò2Ëç¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£2009Ç¯TOSHIMITSU KUMAKI/¡ÖTHE PLACE WHERE NOBODY KNOWS featuring Ryohei Matsufuji and MattJohnson¡ÊJamiroquai¡Ë¡Ê¥Üー¥«¥ë»²²Ã¡Ë2014Ç¯¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖUnlimited tone¡Ê¥¢¥ó¥ê¥ß¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£
¡Ø¤¸¤ó¤ï¤ê¿¼Ìë¤ÎÍÎ¿©Å¹ ¤ª¸«¹ç¤¤É×ÉØ¤Î¤ª¤·¤Ê¤¬¤¡Ù¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¥é¥ó¥×ºî»ìºî¶Ê¡§¾¾Æ£ÎÌÊ¿ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÉô¥Á¥§¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÏÉô¥Á¥§¥ë,¾¾Æ£ÎÌÊ¿
