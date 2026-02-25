²¬»³¡¦¹áÀî¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¡¡Â¿ÅÙÄÅ¤Ï2·î¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¤±«ÎÌ¢ª¹áÀîÍÑ¿å¤Î¼è¿åÀ©¸Â¤Ï°ì»þÅª¤Ë²ò½ü
Á°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²¬»³¡¦¹áÀî¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡Ë¸á¸å¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤¬40¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É2·î¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀîÍÑ¿å¤Î¼è¿åÀ©¸Â¤Ï°ì»þÅª¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³¡¦¹áÀî¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¡¡Â¿ÅÙÄÅ¤Ï2·î¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¤±«ÎÌ¢ª¹áÀîÍÑ¿å¤Î¼è¿åÀ©¸Â¤Ï°ì»þÅª¤Ë²ò½ü
¸áÁ°9»þº¢¤Î¹â¾¾»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤¹¡£¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤Ï¡¢ÀÖÈØ¤Ç46¥ß¥ê¡¢Â¿ÅÙÄÅ¤Ç43¡¥5¥ß¥ê¡¢²¬»³¤Ç43¥ß¥ê¡¢¹â¾¾¤Ç27¡¥5¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÆü±þ»û¤äÂ¿ÅÙÄÅ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢2·î¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¤±«ÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±«¤Ç¡¢»Í¹ñ¤òÎ®¤ì¤ëµÈÌîÀî¤Î¾åÎ®¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¿å¤¬Áý¤¨¡¢µÈÌîÀî¿å·Ï¿åÍøÍÑÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Ïº£·î¡Ê2·î¡Ë9Æü¤«¤é¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¼è¿åÀ©¸Â¤ò¸áÁ°9»þ¤Ë°ì»þÅª¤Ë²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£