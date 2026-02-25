ºòµ¨½àV¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬½é½Ð¾ì¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤ËÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¡Ä¥»¥ë¥í¡¼¥È3ÆÀÅÀ¤ÎA¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬16¶¯Æþ¤ê:CL·è¾¡T¡¦POÂè2Àï1ÆüÌÜ
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï24Æü¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï1ÆüÌÜ¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ç¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È(¥Î¥ë¥¦¥§¡¼)¤Ë3-1¤ÎÀè¾¡¤òµö¤·¤¿ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2Àï¤â¸åÈ¾13Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë27Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢È¿·â¤ò1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ºòµ¨¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÏ¢ÇË¤·¤¿CL½é½Ð¾ì¤Î¥Ý¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤ò3-3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼(¥¹¥Ú¥¤¥ó)¤È¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Î°ìÀï¤Ï¡¢FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¡¢MF¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤Ë¤âÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬4-1¤Î²÷¾¡¡£2»î¹ç¹ç·×7-4¤È¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Âè1Àï¤Ç6-1¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¤Ï¡¢Âè2Àï¤Ç¤â3-2¤Ç¥«¥é¥Ð¥Õ(¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó)¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1Àï2-0¤ÇÀè¾¡¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó(¥É¥¤¥Ä)¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹(¥®¥ê¥·¥ã)¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÍâ25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú·è¾¡T¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï1ÆüÌÜ¡Û
2·î24Æü(²Ð)
A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 4-1 ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å
¢¨2Àï¹ç·×7-4¤ÇA¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¾¡Íø
¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó 0-0 ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹
¢¨2Àï¹ç·×2-0¤Ç¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¾¡Íø
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë 3-2 ¥«¥é¥Ð¥Õ
¢¨2Àï¹ç·×9-3¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¾¡Íø
¥¤¥ó¥Æ¥ë 1-2 ¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È
¢¨2Àï¹ç·×5-2¤Ç¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤¬¾¡Íø
